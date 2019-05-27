В Пензе виновник смертельного ДТП лишен свободы на три года Происшествия

Пенза, 27 мая 2019. PenzaNews. Житель Пензы Дмитрий Житин, который, управляя автомобилем «Lada Granta» в состоянии наркотического опьянения, насмерть сбил 45-летнюю женщину на проспекте Строителей прошлым летом, проведет в колонии-поселении три года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«По делу установлено, что поздно вечером 2 июня 2018 года Дмитрий Житин в состоянии наркотического опьянения управлял автомобилем «Lada Granta». На проспекте Строителей он не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность и возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, развил ее свыше 60 км/ч и [...] наехал на переходившую дорогу 45-летнюю женщину», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что потерпевшая от полученных травм скончалась на месте ДТП.

«Суд первой инстанции признал смягчающими обстоятельствами наличие у мужчины малолетнего ребенка, противоправное поведение потерпевшей, переходившей дорогу в неположенном месте, и другие. Дмитрию Житину было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 6 месяцев. В пользу сына погибшей взыскана компенсация морального вреда в размере 600 тыс. рублей», — сказала Светлана Артамонова.

По ее словам, адвокат водителя обжаловал приговор, однако суд апелляционной инстанции оставил его без изменения.