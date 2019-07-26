На дороге из Пензы в Золотаревку опрокинулся «Ford», два человека пострадали Происшествия

Пенза, 26 июля 2019. PenzaNews. Два человека получили травмы в результате опрокидывания автомобиля «Ford Fiesta» на 4 км дороги из микрорайона Ахуны города Пензы в поселок Золотаревка в минувший четверг, 25 июля.

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«По предварительным данным, в 21.20 водитель автомобиля «Ford» – мужчина 1981 года рождения допустил съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

В ведомстве пояснили, что водителя с травмами доставили в больницу, его пассажирке 1986 года рождения медицинская помощь была оказана на месте, госпитализация не потребовалась.

«По факту ДТП проводится проверка», — уточнили в Госавтоинспекции.