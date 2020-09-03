В ДТП на улице Калинина в Пензе погиб мужчина Происшествия

Пенза, 3 сентября 2020. PenzaNews. Мужчина погиб в результате ДТП с участием автомобилей «ВАЗ-21074» и «Renault Logan» на улице Калинина в Пензе утром в четверг, 3 сентября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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«По предварительным данным, 3 сентября в 6.15 вблизи дома №95 на улице Калинина произошло столкновение автомобиля «ВАЗ-21074» под управлением мужчины 1988 года рождения с иномаркой «Renault Logan», за рулем которой находился водитель 1977 года рождения. В результате происшествия пассажир «ВАЗа» – мужчина 1974 года рождения от полученных телесных повреждений скончался на месте», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

«По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены причины дорожно-транспортного происшествия», — пояснили в отделе пропаганды.