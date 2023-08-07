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В Пензе возбуждено уголовное дело по факту гибели штукатура на стройплощадке многоквартирного дома

09:20 | 07.08.2023 | Происшествия

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Пенза, 7 августа 2023. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» возбуждено по факту гибели штукатура на стройплощадке многоквартирного дома в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления СКР.

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту гибели штукатура на стройплощадке многоквартирного дома. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 2 августа 2023 года в Октябрьском районе города Пензы при выполнении отделочных работ на шестом этаже строящегося многоквартирного дома штукатур упал с высоты. В результате полученных телесных повреждений 32-летний потерпевший скончался на месте происшествия», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда.

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