В Пензе возбуждено уголовное дело по факту гибели штукатура на стройплощадке многоквартирного дома Происшествия

Пенза, 7 августа 2023. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» возбуждено по факту гибели штукатура на стройплощадке многоквартирного дома в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления СКР.

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«По данным следствия, 2 августа 2023 года в Октябрьском районе города Пензы при выполнении отделочных работ на шестом этаже строящегося многоквартирного дома штукатур упал с высоты. В результате полученных телесных повреждений 32-летний потерпевший скончался на месте происшествия», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда.