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В Пензе организована проверка по факту травмирования рабочего, на которого упал фрагмент кирпичной кладки

09:10 | 21.06.2024 | Происшествия

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Пенза, 21 июня 2024. PenzaNews. Проверка организована в Пензе по факту травмирования рабочего предприятия, на которого упал фрагмент кирпичной кладки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В Пензе организована проверка по факту травмирования рабочего, на которого упал фрагмент кирпичной кладки

Фото: Penza.sledcom.ru

«По данным следствия, 18 июня 2024 года в производственном помещении акционерного общества при выполнении строительных работ на рабочего упал фрагмент кирпичной кладки, вследствие чего 62-летний мужчина получил травму руки. Пострадавший госпитализирован, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что в настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, степени вреда, причиненного здоровью мужчины, и лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда и допустившего их нарушение.

«По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», — добавляется в тексте.

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