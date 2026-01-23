В Пензе в борьбе с возгоранием после атаки БПЛА задействованы более 100 человек и порядка 30 единиц техники, в том числе два пожарных поезда Происшествия

Пенза, 23 января 2026. PenzaNews. Более 100 человек и порядка 30 единиц техники, в том числе два пожарных поезда, задействованы в борьбе с возгоранием в Пензе после утренней атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«Провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Пензенской области. Главная тема — ликвидация последствий утренней атаки БПЛА. В борьбе с возгоранием задействованы более 100 человек с привлечением порядка 30 единиц техники, включая два пожарных поезда», — написал глава региона в своем Telegram-канале в пятницу, 23 января.

Он добавил, что на объекте развернута группа оперативного штаба.

«Самое главное, что никто не погиб, не пострадал, не получил ранений», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что около 4 часов утра 23 января в результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Пензе.

Позже глава региона проинформировал, что находится на месте происшествия. Он сообщил, что, по уточненным данным, 4 БПЛА были поражены системой ПВО, обломки одного упали на территорию нефтебазы, из-за чего произошло возгорание.