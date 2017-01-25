Утверждено положение о пензенском управлении информационных технологий и связи
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Пенза, 25 января 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев подписал постановление правительства Пензенской области, которым утверждено положение об управлении информационных технологий и связи.
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Согласно тексту документа, ведомство является правопреемником министерства промышленности, развития предпринимательства, инновационной политики и информатизации Пензенской области в части реализации полномочий в сфере информатизации.
Финансирование деятельности управления осуществляется за счет средств бюджета Пензенской области.
Ведомство будет осуществлять деятельность по адресу: Пенза, улица Московская, 75.
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Основными задачами управления являются осуществление госполитики в сфере информационных технологий и связи, координация деятельности исполнительных органов власти и взаимодействие с органами местного самоуправления по соответствующим вопросам.
Также управление будет заниматься развитием информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, организацией единого информпространства Пензенской области.
В числе других задач ведомства — информационно-аналитическое обеспечение деятельности регионального правительства и исполнительных органов власти.
Кроме того, управление будет осуществлять реализацию мероприятий по построению «Электронного правительства».