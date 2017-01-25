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Утверждено положение о пензенском управлении информационных технологий и связи

11:16 | 25.01.2017 | Связь и ИТ

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Пенза, 25 января 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев подписал постановление правительства Пензенской области, которым утверждено положение об управлении информационных технологий и связи.

Утверждено положение о пензенском управлении информационных технологий и связи

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно тексту документа, ведомство является правопреемником министерства промышленности, развития предпринимательства, инновационной политики и информатизации Пензенской области в части реализации полномочий в сфере информатизации.

Финансирование деятельности управления осуществляется за счет средств бюджета Пензенской области.

Ведомство будет осуществлять деятельность по адресу: Пенза, улица Московская, 75.

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Основными задачами управления являются осуществление госполитики в сфере информационных технологий и связи, координация деятельности исполнительных органов власти и взаимодействие с органами местного самоуправления по соответствующим вопросам.

Также управление будет заниматься развитием информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, организацией единого информпространства Пензенской области.

В числе других задач ведомства — информационно-аналитическое обеспечение деятельности регионального правительства и исполнительных органов власти.

Кроме того, управление будет осуществлять реализацию мероприятий по построению «Электронного правительства».
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