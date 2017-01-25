Утверждено положение о пензенском управлении информационных технологий и связи Связь и ИТ Пенза, 25 января 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев подписал постановление правительства Пензенской области, которым утверждено положение об управлении информационных технологий и связи. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Согласно тексту документа, ведомство является правопреемником министерства промышленности, развития предпринимательства, инновационной политики и информатизации Пензенской области в части реализации полномочий в сфере информатизации. Финансирование деятельности управления осуществляется за счет средств бюджета Пензенской области. Ведомство будет осуществлять деятельность по адресу: Пенза, улица Московская, 75. Читайте также

Утверждено положение о пензенском Минпроме Основными задачами управления являются осуществление госполитики в сфере информационных технологий и связи, координация деятельности исполнительных органов власти и взаимодействие с органами местного самоуправления по соответствующим вопросам. Также управление будет заниматься развитием информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, организацией единого информпространства Пензенской области. В числе других задач ведомства — информационно-аналитическое обеспечение деятельности регионального правительства и исполнительных органов власти. Кроме того, управление будет осуществлять реализацию мероприятий по построению «Электронного правительства». Нашли ошибку или опечатку в тексте?

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