Более 100 недавних кинопремьер доступно пользователям приложения «МегаФон.ТВ» Связь и ИТ

Пенза, 1 февраля 2017. PenzaNews. Пользователи « МегаФон.ТВ » могут в любое удобное для себя время посмотреть кинопремьеры 2016 года, число которых в мобильном приложении превысило 100 картин.

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В их числе — «Отряд самоубийц» с Марго Робби в главной роли и третья часть «Дневника Бриджит Джонс» с Рене Зеллвегер. Несмотря на то, что со времени съемок первого фильма прошло 12 лет, любовь зрителей к героине не ослабла, что подтверждают кассовые сборы, превысившие 200 млн. долларов.

Посмотреть фильм есть возможность у абонентов, подключенных к тарифам «Все включено S-VIP». В зависимости от размера пакет включает от одной картины и 50 телеканалов, которые можно смотреть без оплаты.

Также интерес для зрителей представляет фильм «До встречи с тобой» с Эмилией Кларк.

Кроме того, на «МегаФон.ТВ» можно найти другие фильмы 2016 года на любой вкус — от экранизированной игры «Варкрафт» и анимационной «Тайной жизни домашних животных» до сиквела «Иллюзия обмана: Второй акт».

Посмотреть премьеры можно бесплатно или за небольшую доплату, взяв напрокат или купив.

«Приложение «МегаФон.ТВ» понравится киноманам еще и потому, что на линейке «Все включено», начиная с пакета «М», трафик при просмотре не тарифицируется. Кстати, в IV квартале 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015-го именно тариф «Все включено М» абоненты стали подключать в два раза чаще. А значит, еще больше пензенцев могут наслаждаться киноновинками», — прокомментировал директор Пензенского отделения компании «МегаФон» Алексей Брюхачев.