Более 100 недавних кинопремьер доступно пользователям приложения «МегаФон.ТВ»

В их числе — «Отряд самоубийц» с Марго Робби в главной роли и третья часть «Дневника Бриджит Джонс» с Рене Зеллвегер. Несмотря на то, что со времени съемок первого фильма прошло 12 лет, любовь зрителей к героине не ослабла, что подтверждают кассовые сборы, превысившие 200 млн. долларов.
Посмотреть фильм есть возможность у абонентов, подключенных к тарифам «Все включено S-VIP». В зависимости от размера пакет включает от одной картины и 50 телеканалов, которые можно смотреть без оплаты.
Также интерес для зрителей представляет фильм «До встречи с тобой» с Эмилией Кларк.
Кроме того, на «МегаФон.ТВ» можно найти другие фильмы 2016 года на любой вкус — от экранизированной игры «Варкрафт» и анимационной «Тайной жизни домашних животных» до сиквела «Иллюзия обмана: Второй акт».
Посмотреть премьеры можно бесплатно или за небольшую доплату, взяв напрокат или купив.
«Приложение «МегаФон.ТВ» понравится киноманам еще и потому, что на линейке «Все включено», начиная с пакета «М», трафик при просмотре не тарифицируется. Кстати, в IV квартале 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015-го именно тариф «Все включено М» абоненты стали подключать в два раза чаще. А значит, еще больше пензенцев могут наслаждаться киноновинками», — прокомментировал директор Пензенского отделения компании «МегаФон» Алексей Брюхачев.
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