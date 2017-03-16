В Пензе на улице Пушкина открыт новый салон «МегаФона» Связь и ИТ

Пенза, 16 марта 2017. PenzaNews. Новый фирменный салон компании «МегаФон» начал работу по адресу: Пенза, улица Пушкина, 15.

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«Развитие собственной розницы оператора проводится в рамках единой политики. Точки продаж и обслуживания появляются в наиболее удобных для клиентов местах. Салон, открытый на улице Пушкина, располагается в самом центре делового и исторического района Пензы. В непосредственной близости — администрация Ленинского района, дворец водных видов спорта «Сура», кинотеатр «Современник», учебные учреждения, в том числе лицей №2, десятки магазинов и офисов», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского отделения «МегаФона».

В компании отметили, что теперь более 100 тыс. человек, проживающих и работающих в Ленинском районе Пензы, смогут оперативно решать вопросы в новом салоне по пути на работу или во время прогулки по одной из центральных улиц города.

«Посетители салона смогут также выбрать мобильные устройства среди десятков моделей от ведущих мировых брендов. В частности, сотрудники принимают заказы на любую модель iPhone от Apple», — добавили в пресс-службе.

В «МегаФоне» уточнили, что салон работает ежедневно с 9.00 до 21.00 с перерывом на обед с 13.00 до 13.30.