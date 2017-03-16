14:10:42 Четверг, 16 марта
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ «ВолгаИнтерМедиа» опровергает лживую информацию в СМИ о ее деятельности

В Пензе на улице Пушкина открыт новый салон «МегаФона»

10:46 | 16.03.2017 | Связь и ИТ

Печать

Пенза, 16 марта 2017. PenzaNews. Новый фирменный салон компании «МегаФон» начал работу по адресу: Пенза, улица Пушкина, 15.

В Пензе на улице Пушкина открыт новый салон «МегаФона»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Развитие собственной розницы оператора проводится в рамках единой политики. Точки продаж и обслуживания появляются в наиболее удобных для клиентов местах. Салон, открытый на улице Пушкина, располагается в самом центре делового и исторического района Пензы. В непосредственной близости — администрация Ленинского района, дворец водных видов спорта «Сура», кинотеатр «Современник», учебные учреждения, в том числе лицей №2, десятки магазинов и офисов», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского отделения «МегаФона».

В компании отметили, что теперь более 100 тыс. человек, проживающих и работающих в Ленинском районе Пензы, смогут оперативно решать вопросы в новом салоне по пути на работу или во время прогулки по одной из центральных улиц города.

«Посетители салона смогут также выбрать мобильные устройства среди десятков моделей от ведущих мировых брендов. В частности, сотрудники принимают заказы на любую модель iPhone от Apple», — добавили в пресс-службе.

В «МегаФоне» уточнили, что салон работает ежедневно с 9.00 до 21.00 с перерывом на обед с 13.00 до 13.30.
Актуальное
Читайте также
Прием заявок на областной конкурс «Мир заповедной природы» продлится до 24 марта Мошенники выманили у пензенского пенсионера 73 тыс. рублей, пообещав компенсацию
В Пензе «Лагуна-УОР» поборется за выход в полуфинал ЧР В Пензе пройдет фестиваль «Добрый мир любимых книг»
В Пензе на Пасху на обед в церковь пригласят 500 человек из неблагополучных семей Инвестор из Самары планирует вложить средства в введение в севооборот земель под Мокшаном
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама