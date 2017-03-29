В Пензе запущен портал поддержки малого и среднего предпринимательства Связь и ИТ

Пенза, 29 марта 2017. PenzaNews. Министерство экономики Пензенской области запустило специализированный портал поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП).

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На сайте можно узнать о формах и видах поддержки бизнеса, налоговых льготах, институтах развития и общественных организациях, помогающих предпринимателям, а также ознакомиться с действующим законодательством.

Отдельным блоком размещена информация о льготных программах развития бизнеса, реализуемых АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

Сайт предусматривает возможность обратной связи, благодаря которой предприниматели могут задать интересующий вопрос, а также сообщить о нарушениях со стороны контрольно-надзорных органов.

По словам министра экономики Пензенской области Сергея Капралова, интернет-ресурс создан в целях систематизации инструментов финансовой, инфраструктурной, консультативной поддержки, предоставляемой субъектам МСП регионом и федеральными структурами.

«Данный региональный информационный ресурс наиболее полно отвечает на вопросы, которые могут возникнуть у начинающих предпринимателей, успешно развивающихся бизнесменов, а также потенциальных партнеров региона», — отметил он.