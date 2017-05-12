Клиентам гостиницы «АВС» в Пензе стало доступно «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» Связь и ИТ

Пенза, 12 мая 2017. PenzaNews. Услуга «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» стала доступна клиентам гостиницы «АВС» на улице Егорова в Пензе.

Фото пресс-службы Пензенского филиала компании «Ростелеком»

Для подключения услуги были выполнены работы по строительству волоконно-оптической линии связи, монтажу коммутатора интернет-доступа, а также внутренней разводки кабелей связи внутри помещений здания.

По словам директора по работе с корпоративным и государственным сегментами Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Александра Померанцева, сейчас с гостиницей «АВС» ведутся переговоры о подключении нового сервиса «Wi-Fi Hotspot», который позволит организовать защищенную сеть беспроводного доступа как для клиентов, так и для внутрикорпоративных задач.

«За последние два года в Пензе открылось несколько новых мини-отелей и гостиниц эконом-класса. Отчасти это связано и с предстоящим проведением в России чемпионата мира по футболу, так как болельщики, запланировавшие приезд на игры в Саранск, могут остановиться в одном из пензенских отелей. Наличие высококачественных телекоммуникационных сервисов, безусловно, повышает статус гостиничного комплекса и создает условия для комфортного пребывания посетителей», — добавил он.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», в рамках заключенного с гостиницей «АВС» договора для заказчика организованы 30 точек трансляции «Интерактивного ТВ», которые охватывают номерной фонд гостиницы, а также стойку регистрации и служебные помещения.

«Доступ к услуге осуществляется в рамках пакета «Стандарт», который включает в себя популярные эфирные и тематические каналы, в том числе ориентированные на новости, спорт и кинопоказы. Клиент может подключить за дополнительную плату специализированные тематические пакеты «Взрослый», «HD» и «КХЛ HD», — пояснили в компании.

В «Ростелекоме» отметили, что в настоящее время телеком-услугами, в том числе «Интерактивным ТВ» пользуются несколько пензенских гостиниц, среди которых — «Аркона», «Вояж» и «Валенсия».

«Ростелеком» является крупнейшим игроком на корпоративном рынке цифрового ТВ по данным независимого консалтингового агентства ТМТ Консалтинг. В опубликованном агентством рейтинге «Ростелеком» с большим отрывом от ближайшего конкурента занимает первое место с 42%. По мнению агентства, драйвером развития цифрового ТВ для «Ростелекома» является предложение в пакете с другими услугами,а крупнейшими потребителями услуги являются предприятия из сервисной сферы», — добавили в пресс-службе.