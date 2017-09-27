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В Пензе презентуют мультиплатформенный комплекс для робототехнических состязаний

12:27 | 27.09.2017 | Связь и ИТ

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Пенза, 27 сентября 2017. PenzaNews. Презентация-фестиваль мультиплатформенного детского комплекса для проведения робототехнических состязаний «МОРС» состоится на базе школы №47 Пензы в предстоящую пятницу, 29 сентября.

В Пензе презентуют мультиплатформенный комплекс для робототехнических состязаний. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального Минпрома, на мероприятии можно будет познакомиться с такими видами робототехнических игровых полей, как робофутбол, миссия для дошкольников, робоволейбол, гонка по линии и робобиатлон.

Также на фестивале будут работать зоны полетов на квадрокоптерах и 3D-печати.

Кроме того, будет организована выставка детских технических проектов.

Помимо этого, гости мероприятия познакомятся с последними техническими достижениями в области робототехники и технического творчества в целом.
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