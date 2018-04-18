Абоненты «МегаФона» смогут по единой подписке читать более 40 изданий без рекламы Связь и ИТ

Пенза, 18 апреля 2018. PenzaNews. Абоненты «МегаФона», в том числе проживающие в Пензенской области, получили возможность по единой подписке читать более 40 изданий в своем смартфоне без рекламы благодаря запуску нового портала Pressa.megafon.ru .

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского отделения ПАО «МегаФон», на данный момент интернет-ресурс уже содержит примерно 40 тыс. статей, включая архивы за несколько лет таких популярных журналов, как «РБК», Forbes, Vogue, Tatler, Psychologies, Cosmopolitan, «АвтоМир», GEO, «Популярная механика», Esquire, National Geographic, Men’s Health, Maxim, Glamour и других.

«Чтобы получить доступ ко всем материалам, клиенту необходимо подключить услугу за 12 рублей в день. Первые 10 статей на главной странице будут доступны для чтения бесплатно», — пояснили в компании.

В пресс-службе особо обратили внимание на то, что новый сервис, которым одновременно можно пользоваться с пяти устройств, позволяет знакомиться с интересными материалами в удобном формате как на экране смартфона, так и на компьютере, не отвлекаясь при этом на рекламу.

«Материалы будут обновляться ежедневно», — подчеркнули в отделении.

Как отметил директор по новым услугам и партнерствам «МегаФона» Артем Вильман, цифровые версии СМИ с каждым годом приобретают все большую популярность.

«МегаФон» предлагает пользователям единое окно для просмотра статей от изданий совершенно различной тематики. Теперь нашим клиентам не придется путешествовать по интернет-площадкам или оформлять подписку из-за одной интересной статьи», — сказал он.