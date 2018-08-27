В «Интерактивном ТВ» от «Ростелекома» появились каналы Star Cinema, Star Family и Bolt Связь и ИТ

Пенза, 27 августа 2018. PenzaNews. Пензенские абоненты «Ростелекома», подключившие « Интерактивное ТВ », получили в новом телевизионном сезоне доступ к трем каналам группы компаний Star Media — Star Cinema, Star Family и Bolt. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком».

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

«Star Cinema, Star Family и Bolt круглосуточно показывают любимые фильмы и сериалы для женской, семейной и мужской аудитории соответственно. Новые на российском рынке телеканалы появились благодаря компании «Медиа Альянс», которая занимается их созданием, развитием и распространением на территории РФ», — пояснили в филиале.

Согласно представленной на сайте оператора информации, канал Star Cinema ориентирован на женщин старше 25 лет, при этом в центре его внимания — такие темы, как любовь, отношения и преодоление жизненных сложностей.

Предполагается, что одной из ключевых премьер сезона станет мелодрама «Двойная жизнь» с Екатериной Волковой и Валерием Николаевым в главных ролях. Зрители будут наблюдать за развитием истории, героиня которой после гибели мужа узнает, что у него была вторая семья, и не сможет смириться с изменой любимого даже после его смерти. В лирической комедии «Золушка.ru» юной провинциалке в исполнении Евгении Лозы предстоит начать новую жизнь в Москве, а герою мелодрамы «Отдам жену в хорошие руки», которого сыграл Григорий Антипенко, придется решать, что для него важнее — любовь к семье или внезапно вспыхнувшие чувства к молодой учительнице музыки.

Семейный канал Star Family рассчитан на зрителей старше 14 лет. Он транслирует фильмы и сериалы различных жанров — от исторических картин и образовательных проектов до мелодрам и триллеров. Так, героям приключенческого сериала «Остров ненужных людей», которые неожиданно оказались на необитаемом острове, предстоит узнать, кто и зачем отправил их туда. В сериале снялись такие актеры, как Эльвира Болгова, Дмитрий Ульянов, Александр Панкратов-Черный, Александр Робак и Павел Трубинер.

Еще один сериал — «Папа напрокат» — познакомит любителей кино с историей матери-одиночки Ирины и ее десятилетнего сына Кирилла: мальчик принимает незнакомого мужчину за отца, а тому приходится подыгрывать, чтобы решить собственные проблемы. Главную роль в фильме исполнил Сергей Гармаш.

Также интерес представляет проект «Отряд» с участием Игоря Лифанова. Как ожидается, он придется по душе любителям сверхъестественного: герои сериала отправятся на поиски дочери губернатора и ее друзей в глухую деревню, с которой связаны странные слухи.

Кроме того, абоненты «Ростелекома» теперь могут оценить контент канала Bolt, который преимущественно ориентирован на мужчин старше 25 лет. Он предлагает широкий выбор боевиков, детективов, военных фильмов и сериалов.

В их числе — авантюрная мелодрама «Жизнь и приключения Мишки Япончика», драма «Шулер» и многосерийный детектив «Метод Фрейда», в котором Иван Охлобыстин сыграл специального консультанта в следственном отделе прокуратуры. Раскрывая преступления, герой полагается на интуицию и научные методики, воссоздает биокинетические картины событий, психофизические портреты преступников и предугадывает их действия.