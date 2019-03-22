Пензенцы обеспокоены близостью вышки сотовой связи к домам на улице Мереняшева
Печать
Пенза, 22 марта 2019. PenzaNews. Жители домов на улице Мереняшева в Пензе обеспокоены близостью вышки сотовой связи, установленной на земельном участке, который одна из их соседок сдала в аренду компании-провайдеру.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Марина Елисеенко и Антонина Евсеева, выступившие от лица жильцов, проинформировали об этой проблеме губернатора Ивана Белозерцева в ходе личного приема граждан, состоявшегося в минувший четверг, 21 марта.
Читайте также
В Пензенской области к 2022 году установят более 56 базовых станций сотовой связи
Женщины высказали опасения, что аппаратура угрожает безопасности проживающих поблизости людей, и предположили, что она установлена с нарушениями.
В связи с этим Иван Белозерцев рекомендовал им обратиться в суд.
«Если нарушения действительно есть, суд вынесет соответствующий вердикт и вышка будет демонтирована», — сказал он.
Как сообщает пресс-служба облправительства, глава региона поручил юристам правового управления подготовить необходимые документы.