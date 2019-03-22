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Пензенцы обеспокоены близостью вышки сотовой связи к домам на улице Мереняшева

09:15 | 22.03.2019 | Связь и ИТ

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Пенза, 22 марта 2019. PenzaNews. Жители домов на улице Мереняшева в Пензе обеспокоены близостью вышки сотовой связи, установленной на земельном участке, который одна из их соседок сдала в аренду компании-провайдеру.

Пензенцы обеспокоены близостью вышки сотовой связи к домам на улице Мереняшева. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Марина Елисеенко и Антонина Евсеева, выступившие от лица жильцов, проинформировали об этой проблеме губернатора Ивана Белозерцева в ходе личного приема граждан, состоявшегося в минувший четверг, 21 марта.

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Женщины высказали опасения, что аппаратура угрожает безопасности проживающих поблизости людей, и предположили, что она установлена с нарушениями.

В связи с этим Иван Белозерцев рекомендовал им обратиться в суд.

«Если нарушения действительно есть, суд вынесет соответствующий вердикт и вышка будет демонтирована», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба облправительства, глава региона поручил юристам правового управления подготовить необходимые документы.

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