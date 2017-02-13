20:35:43 Понедельник, 13 февраля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Главный терапевт России планирует посетить Пензу в марте

16:03 | 13.02.2017 | Медицина

Печать

Пенза, 13 февраля 2017. PenzaNews. Визит главного внештатного терапевта министерства здравоохранения России Александра Чучалина в Пензенскую область ожидается в марте 2017 года.

Главный терапевт России планирует посетить Пензу в марте. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Приезд специалиста такого высокого уровня, академика РАМН является для нас, безусловно, очень значимым и важным событием», — отметила заместитель министра здравоохранения региона Оксана Чижова.

Планируется, что в рамках посещения Пензенской области будет проведена встреча с заведующими поликлиниками и заместителями главных врачей по лечебной части.

Кроме того, для пульмонологов и терапевтов, пройдет обязательный клинический контроль с разбором конкретных практических случаев, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Актуальное
Читайте также
До 8 лет лишения свободы грозит жительнице Заречного, вонзившей нож в грудь собутыльника В Спасском районе суд назначил штраф за хранение экстремистской литературы в мечети
Мария Ушакова из Заречного стала чемпионкой России по пауэрлифтингу В Пензе восстановили сломанное ограждение на несанкционированной ледовой переправе
В пензенской библиотеке пройдет выставка к 125-летию картинной галереи Мэр Кузнецка поручил оборудовать велопарковки вблизи учреждений допобразования и магазинов
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама