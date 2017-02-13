Главный терапевт России планирует посетить Пензу в марте Медицина

Пенза, 13 февраля 2017. PenzaNews. Визит главного внештатного терапевта министерства здравоохранения России Александра Чучалина в Пензенскую область ожидается в марте 2017 года.

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«Приезд специалиста такого высокого уровня, академика РАМН является для нас, безусловно, очень значимым и важным событием», — отметила заместитель министра здравоохранения региона Оксана Чижова.

Планируется, что в рамках посещения Пензенской области будет проведена встреча с заведующими поликлиниками и заместителями главных врачей по лечебной части.

Кроме того, для пульмонологов и терапевтов, пройдет обязательный клинический контроль с разбором конкретных практических случаев, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.