В Пензе решено повторить акцию «День офтальмолога» Медицина

Пенза, 3 апреля 2017. PenzaNews. Акция «День офтальмолога» состоится в Пензе в субботу, 8 апреля, в связи с большой потребностью пациентов попасть на прием к данным специалистам, о чем свидетельствуют результаты аналогичного тематического дня, проведенного в минувшую субботу.

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Прием взрослого населения будет осуществляться с 8.00 до 14.00 в поликлиниках №№1, 2, 4, 5, 6, 11, 13 и 14 а также в пензенской областной больнице имени Н.Н. Бурденко и областной офтальмологической больнице.

Детей в субботу примут специалисты клинической больницы имени Н.Ф. Филатова.

Записаться на прием можно через интернет, по номеру единого контакт-центра: +7 (8412) 999-130 или телефонам регистратур, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.