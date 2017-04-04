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В Пензе «Городские аптеки» оштрафованы за невыполнение требований Роспотребнадзора

16:26 | 04.04.2017 | Медицина

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Пенза, 4 апреля 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей назначено ОАО «Городские аптеки» за нарушение санитарного законодательства в здании по адресу: Пенза, улица Московская, 74.

В Пензе «Городские аптеки» оштрафованы за невыполнение требований Роспотребнадзора. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«4 мая 2016 года в адрес ОАО «Городские аптеки» было выдано предписание, согласно которому при обследовании объекта выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний. В частности, в асептическом блоке в аптеке №3 отсутствовала приточно-вытяжная вентиляция», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Роспотребнадзора по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что данным предписанием ОАО «Городские аптеки» было предложено в срок до 30 декабря 2016 года среди прочего оборудовать приточно-вытяжную вентиляцию.

«27 января 2017 года в ходе проведения внеплановой выездной проверки выявлено, что предписание в данной части не выполнено», — добавили в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре отметили, что суд усмотрел в действиях организации состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ «Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль».
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