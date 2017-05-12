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В Пензе наградили лучших медсестер

14:51 | 12.05.2017 | Медицина

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Пенза, 12 мая 2017. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное Всемирному дню медицинской сестры, состоялось в Пензе в пятницу, 12 мая.

В Пензе наградили лучших медсестер

Фото: Health.pnzreg.ru

В рамках праздника 34 медицинские сестры были отмечены наградами губернатора Пензенской области, Законодательного собрания региона, областного Минздрава и пензенского профсоюза работников здравоохранения РФ.

К собравшимся обратился министр здравоохранения региона Владимир Стрючков.

«Самые красивые, самые умные, самые любимые медицинские сестры работают именно в нашей Пензенской губернии. Будьте всегда здоровы, счастливы и несите только позитивные эмоции в наше с вами здоровое будущее», — сказал он.

Также в рамках собрания наградили победителей и призеров регионального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием».

Завершилось мероприятие праздничным концертом, сообщает пресс-служба Минздрава Пензенской области.
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