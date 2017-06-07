Пензенский врач-диетолог развенчала популярные мифы о правильном питании Медицина

Пенза, 7 июня 2017. PenzaNews. Врач-диетолог пензенской областной больницы имени Н.Н. Бурденко – главный внештатный диетолог регионального Минздрава Дина Туишева развенчала наиболее распространенные мифы о правильном питании.

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«После 18.00 есть надо», — сказала она в ходе пресс-конференции, состоявшейся в среду, 7 июня.

Дина Туишева пояснила, что время последнего вечернего приема пищи напрямую зависит от образа жизни человека.

«Есть люди, которые ложатся в 21.00, есть, которые ложатся за полночь. Физиологично, когда последний прием пищи будет не позднее, чем за три часа до сна», — пояснила диетолог.

Она отметила, что промежуток времени между ужином и завтраком не должен быть слишком продолжительным.

«Если вы едите в 18.00, а утром в 7.00 — это уже практически 12-часовой перерыв, это очень нефизиологично не в плане даже веса, а в плане функционирования желудочно-кишечного тракта», — сказала врач-диетолог.

Она также обратила внимание на продукты, которые содержат скрытые жиры и сахара.

«Скрытые жиры — это все колбасные изделия. Один из распространенных мифов, что колбаса — это источник мяса или какого-то белка. К сожалению, те колбасные изделия, которые сейчас на рынке представлены, содержат мало мяса, белок, если там и есть, […] то растительного происхождения», — отметила Дина Туишева.

Она уточнила, что основными продуктами, содержащими скрытые жиры, являются сыр, майонез, шоколад, мороженое и выпечка.

«Многие думают, что растительное масло — это настолько полезно, что можно его применять бесконтрольно, хотя это жир в чистом виде, и жира там содержится больше, чем в том же сливочном масле», — добавила диетолог.

Также, по ее словам, обезжиренная колбаса содержит в себе столько же жира, как обычная.

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«Еще одно из заблуждений, что нужно есть все только обезжиренное, если мы берем молочные продукты. […] Это не так. В совсем обезжиренных молочных продуктах очень плохо усваивается кальций, и там практически не содержится витамина D. […] Может быть, чересчур жирные молочные продукты не надо потреблять, но они должны быть с каким-то определенным количеством жира. Если обезжиренный творог, туда надо сметану добавить — хотя бы чуть-чуть», — пояснила Дина Туишева.

По ее словам, также не стоит вестись на понятие «легкий майонез».

«Я вас уверяю, что даже в легком майонезе жира больше, чем в самой жирной сметане», — подчеркнула врач.