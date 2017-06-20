Пензенский онкодиспансер оштрафован за состояние радиологического отделения Медицина

Пенза, 20 июня 2017. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы назначил штраф в размере 10 тыс. рублей областному онкологическому диспансеру, расположенному на проспекте Строителей.

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Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, в ходе административного расследования, проведенного в марте 2017 года, было установлено, что в радиологическом отделении в каньоне с линейным ускорителем краска на потолке потрескалась, во многих местах — отслоилась и свисает лоскутами, линолеум на полу ветхий, его швы не пропаяны, а края загнуты.

Таким образом, учреждение здравоохранения допустило административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.4 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта».