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Глава Минздрава России лично наградила терапевта из Пензы

17:56 | 23.06.2017 | Медицина

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Пенза, 23 июня 2017. PenzaNews. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова лично поздравила участкового терапевта амбулатории при поликлинике №4 города Пензы Галию Долотину с включением в число 500 лучших терапевтов страны.

Глава Минздрава России лично наградила терапевта из Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«От вашей области в этот список попала Галия Фатиховна Долотина — человек, который вроде как работает в тех же условиях, что и все, но при этом, по-видимому, работает с большой душой и возможностями своими профессиональными», — отметила она в ходе совещания в правительстве Пензенской области в пятницу, 23 июня.

Глава Минздрава России уточнила, что пензенский врач добавилась низкой смертности на участке, минимального числа вызовов скорой помощи из-за кризисных ситуаций благодаря хорошей профилактике.

Вероника Скворцова напомнила, что за попадание в топ-500 боролись врачи 61 тыс. терапевтических участков.
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