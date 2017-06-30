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Компании пензенского кластера «Биомед» участвуют в Евразийском ортопедическом форуме

11:14 | 30.06.2017 | Медицина

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Пенза, 30 июня 2017. PenzaNews. Пензенская делегация, в состав которой вошли представители предприятий инженерно-производственного кластера «Биомед», правительства региона и областного Минпрома, принимает участие в работе первого Евразийского ортопедического форума, который проходит в Москве.

Компании пензенского кластера «Биомед» участвуют в Евразийском ортопедическом форуме

Фото: ООО «Центр кластерного развития»

Всего мероприятие объединило более 3 тыс. медицинских специалистов из 25 стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Евросоюза.

Научная программа охватывает множество направлений, связанных с травматологией и ортопедией.

На стенде кластера «Биомед» и выставочной площадке Минпромторга России представлены образцы продукции пензенских предприятий, среди которых — ЗАО «НПП «МедИнж», ООО «ТитанМед», ООО «Пензаимплант», ООО «Кардиоплант», ООО «Эндокарбон», а также услуги Центра доклинических исследований.

В рамках деловой программы форума представители Пензенской области принимают участие в круглых столах по проблемам развития отечественной медицинской промышленности.

В частности, глава регионального Минпрома Михаил Торгашин представил доклады в рамках пленарного заседания форума и круглого стола Минпромторга России.

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Министр рассказал об опыте и возможностях по локализации иностранными компаниями производства медизделий в Пензенской области, особо отметив возможности технопарка «Рамеев».

«Высокий научно-технический и кадровый потенциал, созданная в регионе инфраструктура технопарка высоких технологий, поддержка совместных проектов в сфере производства и продвижения предприятий в рамках биомедицинского кластера делают Пензенскую область ведущим российским центром компетенций по разработке и производству медицинских изделий», — отметил Михаил Торгашин.

Участие предприятий кластера «Биомед» в форуме организовано при поддержке ООО «Центр кластерного развития» и Минпрома Пензенской области.
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