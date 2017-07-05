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Медсестра и фармацевт из Пензы заняли второе место на всероссийском конкурсе

16:42 | 05.07.2017 | Медицина

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Пенза, 5 июля 2017. PenzaNews. Медсестра Ирина Дергунова и фармацевт Ольга Златогорская из Пензы заняли второе место на всероссийском конкурсе «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием».

Медсестра и фармацевт из Пензы заняли второе место на всероссийском конкурсе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минздрава, Ирина Дергунова работает медицинской сестрой-анестезистом в пензенской областной клинической больнице имени Н.Н. Бурденко с 2003 года.

«Она в совершенстве владеет правилами ухода за тяжелыми пациентами, методами доврачебной реанимации, неотложной помощи при критических состояниях, работает с различной, в том числе и сложной, современной дыхательной аппаратурой, аппаратурой для детоксикации и других инвазивных методов обследования и лечения, владеет техникой внутривенных, внутримышечных и подкожных инъекций, катетеризации мочевого пузыря, постановки желудочного зонда, переливания крови и ее компонентов», — пояснили в ведомстве.

В министерстве отметили, что Ольга Златогорская с 2015 года трудится фармацевтом в аптеке пензенского областного центра специализированных видов медицинской помощи.

«Зная основные требования санитарно-противоэпидемического режима, основы асептики и антисептики, она прекрасно справляется со своими должностными обязанностями, грамотно и быстро производя сборку и отпуск медикаментов в отделения лечебного учреждения для оказания необходимой медикаментозной терапии пациентам с различными патологиями», — уточнили в Минздраве.

В пресс-службе добавили, что всего на конкурс поступило 357 работ из 65 субъектов РФ и восьми федеральных органов исполнительной власти.

«Министерство здравоохранения Пензенской области благодарит всех восьмерых участниц от Пензенской области, заявленных на всероссийский конкурс, и поздравляет победительниц», — резюмировали в ведомстве.
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