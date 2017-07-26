Врач призвала пензенцев спрашивать диплом у косметологов Медицина

Пенза, 26 июля 2017. PenzaNews. Врач-косметолог Марина Гаевская призвала жителей Пензы тщательно изучать документы, подтверждающие образование специалиста, перед прохождением косметологических процедур.

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«Всех потребителей, всех клиентов данных учреждений призываю интересоваться уровнем образования того специалиста, к которому они пришли. […] Хотя бы в форме ксерокопий должны быть представлены все медицинские документы этого специалиста, начиная с врачебного диплома и дальше по продвижению, потому что это продвижение на самом деле очень длительное», — отметила она в ходе брифинга, состоявшегося в региональном Минздраве в среду, 26 июля.

Марина Гаевская настоятельно рекомендовала не доверять свою красоту и здоровье дилетантам.

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«Сейчас косметология пока еще является усовершенствованием после ординатуры по дерматологии. Все патологические процессы, протекающие в коже, […] надо понимать, прежде чем приступать к их исправлению. Не имея этих базовых знаний и клинического мышления, сложно добиться окончательного хорошего результата, который удовлетворит и специалиста, и потребителя», — подчеркнула врач-косметолог.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», большинство салонов красоты и массажа в Пензенской области не имеют лицензии на предоставление косметологических услуг.

По словам начальника отдела лицензирования и ведомственного контроля министерства здравоохранения Пензенской области Александра Никулина, всего в регионе такие лицензии имеют лишь 37 организаций и индивидуальных предпринимателей.