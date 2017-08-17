15:07:15 Четверг, 17 августа
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
ФОТОРЕПОРТАЖ Ремонт теплосетей на улице Пушкина. Пенза, 16 августа 2017 г.

В Пензе прошли соревнования врачей скорой помощи

13:26 | 17.08.2017 | Медицина

Печать

Пенза, 17 августа 2017. PenzaNews. Три пензенские врачебные бригады стали участниками заключительного этапа соревнований, в рамках которых медработники должны максимально грамотно и быстро оказать экстренную помощь людям, пострадавшим при различных чрезвычайных ситуациях или ДТП.

В Пензе прошли соревнования врачей скорой помощи

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Состязания прошли у областного центра медпрофилактики в четверг, 17 августа.

Участники были поставлены в условия, при которых им надо было расставить приоритеты по прибытии на место ЧП. Среди прочего требовалось подготовить раненых к эвакуации и разместить их в машине.

Все необходимые действия врачи продемонстрировали на месте условного ДТП с помощью манекенов, «получивших» травмы различной степени тяжести.

Они оценивались с помощью сложной системы, учитывающей не только оперативность, но и правильность оказания медицинской помощи.

Главный врач территориального центра медицины катастроф Пензенской области Александр Гришин пояснил, что в соревнованиях задействовано лишь три бригады скорой помощи с разных подстанций, чтобы это не сказалось на работе службы в целом.

«Решили обкатать так, потому что снимать бригады с дежурства, значит «оголять» оказание скорой помощи населению», — пояснил он.

Александр Гришин отметил, что соревнования проводятся ежегодно, но на этот раз они намного масштабнее и включают в себя несколько ступеней.

«В 2017 году они отличаются тем, что перед этим этапом был теоретический и отработка сердечно-легочной реанимации на манекенах, подключенных к компьютеру, который сам выдает правильность очередности проведенных манипуляций», — уточнил руководитель учреждения.
Актуальное
Читайте также
В Пензе УК не перевела ресурсникам 16 млн. рублей, перечисленных жителями Анастасия Близнюк выступит на ЧМ по художественной гимнастике в Италии
Мэр одобрил идею обустройства зеленой зоны у гимназии №1 в Пензе «Дизель» и «Дизелист» из Пензы проведут матчи на выезде 19 августа
Мэр Пензы поручил завершить ремонт тротуара на улице Красной за две недели В Кузнецке намечено построить логистический центр для мебельных компаний
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама