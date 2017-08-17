В Пензе прошли соревнования врачей скорой помощи Медицина

Пенза, 17 августа 2017. PenzaNews. Три пензенские врачебные бригады стали участниками заключительного этапа соревнований, в рамках которых медработники должны максимально грамотно и быстро оказать экстренную помощь людям, пострадавшим при различных чрезвычайных ситуациях или ДТП.

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Состязания прошли у областного центра медпрофилактики в четверг, 17 августа.

Участники были поставлены в условия, при которых им надо было расставить приоритеты по прибытии на место ЧП. Среди прочего требовалось подготовить раненых к эвакуации и разместить их в машине.

Все необходимые действия врачи продемонстрировали на месте условного ДТП с помощью манекенов, «получивших» травмы различной степени тяжести.

Они оценивались с помощью сложной системы, учитывающей не только оперативность, но и правильность оказания медицинской помощи.

Главный врач территориального центра медицины катастроф Пензенской области Александр Гришин пояснил, что в соревнованиях задействовано лишь три бригады скорой помощи с разных подстанций, чтобы это не сказалось на работе службы в целом.

«Решили обкатать так, потому что снимать бригады с дежурства, значит «оголять» оказание скорой помощи населению», — пояснил он.

Александр Гришин отметил, что соревнования проводятся ежегодно, но на этот раз они намного масштабнее и включают в себя несколько ступеней.

«В 2017 году они отличаются тем, что перед этим этапом был теоретический и отработка сердечно-легочной реанимации на манекенах, подключенных к компьютеру, который сам выдает правильность очередности проведенных манипуляций», — уточнил руководитель учреждения.