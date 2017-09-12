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В Пензе пациентов предупредили о сбоях в работе портала записи на прием к врачу

15:37 | 12.09.2017 | Медицина

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Пенза, 12 сентября 2017. PenzaNews. Министерство здравоохранения Пензенской области предупредило о возможных сбоях в работе портала записи на прием к врачу, связанных с переходом на новое программное обеспечение.

В Пензе пациентов предупредили о сбоях в работе портала записи на прием к врачу

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В настоящее время в системе здравоохранения страны на едином портале государственных услуг идет создание новых электронных сервисов для населения — личный кабинет «Мое здоровье» и единая электронная медицинская карта гражданина», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства во вторник, 12 сентября.

В нем поясняется, что личный кабинет откроет для пациентов новые возможности, например, будет упрощена запись к врачу своих родных и близких.

«Начиная с понедельника, 18 сентября, начнет свою работу обновленный региональный портал для записи на прием к врачу для двух медицинских организаций — городской поликлиники для взрослого населения и городской детской поликлиники. В связи с переходом на новое программное обеспечение возможно появление трудностей и ошибок при осуществлении записи, могут наблюдаться кратковременные перерывы в работе сервиса», — добавляется в тексте.

В сообщении отмечается, что адрес портала останется прежним — Пенза-доктор.рф.
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