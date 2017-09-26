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В Пензу на всероссийскую медицинскую конференцию приедут врачи из 75 регионов

09:43 | 26.09.2017 | Медицина

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Пенза, 26 сентября 2017. PenzaNews. Представители 75 регионов России соберутся на всероссийской научно-практической конференции «Новые технологии в деятельности специалистов со средним медицинским образованием в оказании первичной медико-санитарной помощи», которая пройдет в Пензе, 28–29 сентября.

В Пензу на всероссийскую медицинскую конференцию приедут врачи из 75 регионов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Для участия в конференции заявлено более 250 человек. Планируется, что ее посетит заместитель директора департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава РФ Ирина Купеева.

В рамках мероприятия пройдет заседание совета директоров медицинских и фармацевтических колледжей России, а также профильной комиссии по управлению сестринской деятельностью федерального ведомства.

Среди вопросов, заявленных к обсуждению, эффективное развитие российской системы здравоохранения и среднего профессионального медицинского и фармацевтического образования, организационные принципы создания различных школ для пациентов, подготовка кадров и наставничество.

Главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью регионального Минздрава Татьяна Рыжонина отметила, что Пензенская область поделится с коллегами опытом реализации двух пилотных проектов.

«В современных условиях требования к работе медицинских работников среднего звена очень высоки. Для того, чтобы качественно оказывать медицинскую помощь, необходимо постоянно повышать свой профессиональный уровень, квалификацию, знания, уметь ориентироваться в стремительно развивающихся медицинских технологиях», — цитирует Татьяну Рыжонину пресс-служба министерства здравоохранения региона.
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