В Пензе начала работу всероссийская конференция, посвященная работе среднего медперсонала Медицина

Пенза, 28 сентября 2017. PenzaNews. Всероссийская научно-практическая конференция «Новые технологии в деятельности специалистов со средним медицинским образованием в оказании первичной медико-санитарной помощи» начала работу в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в четверг, 28 сентября.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На ее приехали представители 84 регионов Российской Федерации.

Обращаясь к собравшимся, губернатор Иван Белозерцев подчеркнул, что в каждом регионе наработан положительный опыт в части оказания медицинской помощи.

«Такие встречи дают возможность им обменяться, обсудить новые методы организации и проведения лечения», — отметил глава региона.

Он добавил, что министр здравоохранения России Вероника Скворцова, посетившая регион в июне, дала высокую оценку развитию системы медицинской помощи Пензенской области.

«Тем не менее, нам предстоит решить еще немало проблем, характерных для многих субъектов РФ. В первую очередь это доступность и качество оказания помощи жителям сельских территорий», — сказал Иван Белозерцев.

Как сообщает пресс-служба правительство Пензенской области, в рамках конференции будут представлены результаты реализации в регионе двух пилотных проектов — «Бережливая поликлиника» и «Внедрение должности клинической медицинской сестры в работу стационарных отделений медицинских организаций».