Выявлены нарушения прав работников пензенской станции скорой помощи Медицина

Пенза, 27 марта 2018. PenzaNews. Прокуратура выявила нарушения требований трудового законодательства в пензенской областной станции скорой медицинской помощи.

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«В 2017 году работающим в порядке совместительства сотрудникам заработная плата выплачивалась только один раз в месяц, не соблюдались сроки расчета и перечисления отпускных. В отношении бухгалтера учреждения возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что в результате должностное лицо было оштрафовано на 15 тыс. рублей.

«В адрес главного врача ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи» внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен. К дисциплинарной ответственности привлечено одно должностное лицо. Нарушения устранены», — уточнила собеседница агентства.