Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона отметят в Пензе 11 апреля Медицина

Пенза, 10 апреля 2018. PenzaNews. Мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню борьбы с болезнью Паркинсона, который будет отмечаться в предстоящую среду, 11 апреля, пройдут в Пензе.

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Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, в этот день в 13.00 на площади перед зданием пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского состоится акция, направленная на информирование жителей о данном заболевании. Прохожим расскажут о ее симптомах.

12 апреля в 10.00 начнет работу площадка здоровья в киноконцертном зале «Октябрь», где все желающие смогут узнать о наличии у них факторов риска развития заболевания и получить рекомендации врачей.

В 11.00 начнутся лекции.

Главный внештатный специалист-невролог министерства здравоохранения Пензенской области Алексей Буланов расскажет о том, какой образ жизни рекомендуется вести при болезни Паркинсона, а главный внештатный специалист-гериатр Елена Гринчук объяснит, как организовать быт пожилых и престарелых, чтобы сохранить их физическое и психическое здоровье.

Затем пришедшие смогут индивидуально проконсультироваться у одного из шести специалистов — кардиолога, невролога, эндокринолога, гастроэнтеролога, пульмонолога или проктолога.

Прием будет сопровождаться обязательным прохождением одного обследования, выбранного по желанию пациента. В их числе — электроэнцефалография, УЗИ органов брюшной полости, сердца, щитовидной железы, спирография и ректороманоскопия.