Молодежь проведет в Пензе флешмоб против абортов Медицина

Пенза, 29 июня 2018. PenzaNews. Пензенские студенты изъявили желание провести на Юбилейной площади флешмоб против искусственного прерывания беременности в рамках ежеквартальной акции «День без аборта», которая состоится в предстоящую субботу, 30 июня. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

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В этот день во всех медицинских организациях Пензенской области, в том числе в частных клиниках, аборты по желанию женщин проводиться не будут.

Согласно официальным данным, с января по апрель 2018 года искусственное прерывание беременности выполнено 1 тыс. 279 раз, что почти на 22% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество абортов, проведенных по желанию женщин, уменьшилось на 165, или 21,2%.