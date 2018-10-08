В Пензе 13 октября можно попасть на прием в онкодиспансер без направления Медицина

Пенза, 8 октября 2018. PenzaNews. День открытых дверей будет организован в пензенском областном онкологическом диспансере в предстоящую субботу, 13 октября, в преддверии Всемирного дня борьбы с раком груди.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе областного правительства, жительницы региона смогут попасть на прием к специалистам без направления из больницы по месту жительства, однако необходима предварительная запись по телефону.

«В этот день специалисты-онкологи проведут профилактический осмотр женщин на предмет раннего выявления заболеваний», — пояснили в ведомстве, добавив, что при наличии показаний будет назначено дальнейшее обследование.

В пресс-службе отметили, что при себе пациенткам необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.