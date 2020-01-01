В Пензе обсудят актуальные вопросы офтальмологии Медицина

Пенза, 18 октября 2018. PenzaNews. Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы офтальмологии» состоится в Пензе в среду, 31 октября.

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Специалисты обсудят новые подходы к лечению пациентов с заболеваниями глаз, разберут реальные клинические случаи, изучат опыт применения новых лекарственных препаратов и методов диагностики.

Ожидается приезд заведующего центром офтальмологии Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова Рината Файзрахманова и завотделением диабетической ретинопатии и офтальмохирургии Научно-медицинского исследовательского центра эндокринологии Миндрава РФ Дмитрия Липатова.

Также намерение принять участие в конференции выразил заведующий отделением межотраслевого научно-технического комплекса имени С.Н. Федорова «Микрохирургия глаза» Дмитрий Параконный.

Мероприятие пройдет в рамках заседания пензенского отделения Общества офтальмологов России в поддержку инициативы Всемирной организации здравоохранения «Зрение-2020. Право на свет», направленной на ликвидацию устранимой слепоты, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.