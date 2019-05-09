Онлайн-школа для больных рассеянным склерозом в Пензе начнет работу 7 июня Медицина

Пенза, 9 мая 2019. PenzaNews. Первая школа для пациентов, страдающих рассеянным склерозом, и их родственников будет организована в Пензе в режиме онлайн-конференции в пятницу, 7 июня.

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Темой для обучения выбраны особенности течения рассеянного склероза и образ жизни пациентов с этим заболеванием. Планируется обсудить способы облегчения симптомов, трудотерапию, уход за больными.

Модератором конференции выступит врач неврологического отделения областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко Алина Лелюхина.

Интересующие вопросы можно задать заранее до 5 июня.

В 2019 году школу для пациентов, страдающих рассеянным склерозом, также планируется провести в октябре, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.