В детские поликлиники Пензы поступило новое офтальмологическое оборудование Медицина

Пенза, 10 июня 2019. PenzaNews. Линейка офтальмологического оборудования для городских детских поликлиник Пензы пополнилась современными аппаратами стоимостью почти 800 тыс. рублей, закупленными за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования.

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На вооружение специалистов поликлиники №4 поступил авторефкератометр HRK-7000A для исследования преломляющей способности глаза, выявления кривизны роговицы и качественного подбора контактных линз.

Для детских поликлиник №№1, 4 и 6 закуплены автопроекторы знаков с принадлежностями. Они помогают определить остроту детского зрения, состояние бинокулярного зрения, астигматизм и другие заболевания.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, к 2021 году планируется закупка 226 единиц медицинского оборудования для оснащения 10 детских поликлиник Пензенской области и поликлинических отделений. Общее финансирование составит 744,5 млн. рублей, предусмотренных как федеральным, так и областным бюджетами.