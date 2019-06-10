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В детские поликлиники Пензы поступило новое офтальмологическое оборудование

12:28 | 10.06.2019 | Медицина

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Пенза, 10 июня 2019. PenzaNews. Линейка офтальмологического оборудования для городских детских поликлиник Пензы пополнилась современными аппаратами стоимостью почти 800 тыс. рублей, закупленными за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования.

В детские поликлиники Пензы поступило новое офтальмологическое оборудование. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На вооружение специалистов поликлиники №4 поступил авторефкератометр HRK-7000A для исследования преломляющей способности глаза, выявления кривизны роговицы и качественного подбора контактных линз.

Для детских поликлиник №№1, 4 и 6 закуплены автопроекторы знаков с принадлежностями. Они помогают определить остроту детского зрения, состояние бинокулярного зрения, астигматизм и другие заболевания.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, к 2021 году планируется закупка 226 единиц медицинского оборудования для оснащения 10 детских поликлиник Пензенской области и поликлинических отделений. Общее финансирование составит 744,5 млн. рублей, предусмотренных как федеральным, так и областным бюджетами.

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