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В Пензе для второго регионального сосудистого центра приобретен УЗИ-сканер

09:15 | 28.07.2020 | Медицина

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Пенза, 28 июля 2020. PenzaNews. Ультразвуковой диагностический сканер Mylab Twice стоимостью 9,5 млн. рублей, приобретенный за счет средств федерального бюджета, поставлен в Пензу для второго в регионе сосудистого центра, который будет открыт в клинической больнице имени Г.А. Захарьина в 2020 году. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе областного Минздрава.

В Пензе для второго регионального сосудистого центра приобретен УЗИ-сканер. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Новый высокоточный УЗИ-аппарат является диагностическим комплексом экспертного класса. Он воплотил в себе слияние портативного и стационарного ультразвуковых сканеров, что делает его более маневренным при передвижении, а множество специализированных программ позволяют специалисту ультразвуковой диагностики выполнять детальное обследование», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что для второго регионального сосудистого центра также будут приобретены ангиографический комплекс, нейроэндоскопическая стойка, аппараты для искусственной вентиляции легких и другое оборудование, покупка которого предусмотрена федеральным проектом «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

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