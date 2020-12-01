В пензенский онкодиспансер поступила роботизированная система для диагностики рака Медицина

Пенза, 1 декабря 2020. PenzaNews. Роботизированная система гистологической и иммуногистохимической диагностики с архивированием стоимостью более 43 млн. рублей поступила в пензенский областной онкологический диспансер. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

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«Техника приобретена в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что в состав комплекса входят вакуумный автоматический прибор для инфильтрации образцов, система для заливки тканей парафином, сканирующий микроскоп, криостат, аппарат для окраски образцов, аппарат для иммуногистохимии и гистологический стол.

«Оборудование позволяет выполнять исследования с соблюдением всех стандартов обследования, верифицировать процессы в соответствии с современным классификациями и требованиями. Полученный в итоге так называемый «молекулярный портрет» опухоли позволит проводить целенаправленное и, что очень важно, индивидуально подобранное лечение, дающее хорошие результаты вплоть до излечения», — сказали в Минздраве.

По словам заместителя главного врача онкодиспансера Антона Столярова, современный комплекс для молекулярно-генетической диагностики опухолей установлен в патологоанатомическом отделении.

«С помощью оборудования специалисты смогут эффективнее диагностировать онкозаболевания, выявлять по метастазам первичный опухолевый очаг, обнаруживать злокачественную трансформацию клеток, делать прогноз относительно течения опухолевого заболевания», — пояснил он.