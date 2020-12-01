EN
12:14:47 Вторник, 1 декабря
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В пензенский онкодиспансер поступила роботизированная система для диагностики рака

10:25 | 01.12.2020 | Медицина

Печать

Пенза, 1 декабря 2020. PenzaNews. Роботизированная система гистологической и иммуногистохимической диагностики с архивированием стоимостью более 43 млн. рублей поступила в пензенский областной онкологический диспансер. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В пензенский онкодиспансер поступила роботизированная система для диагностики рака. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Техника приобретена в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что в состав комплекса входят вакуумный автоматический прибор для инфильтрации образцов, система для заливки тканей парафином, сканирующий микроскоп, криостат, аппарат для окраски образцов, аппарат для иммуногистохимии и гистологический стол.

«Оборудование позволяет выполнять исследования с соблюдением всех стандартов обследования, верифицировать процессы в соответствии с современным классификациями и требованиями. Полученный в итоге так называемый «молекулярный портрет» опухоли позволит проводить целенаправленное и, что очень важно, индивидуально подобранное лечение, дающее хорошие результаты вплоть до излечения», — сказали в Минздраве.

По словам заместителя главного врача онкодиспансера Антона Столярова, современный комплекс для молекулярно-генетической диагностики опухолей установлен в патологоанатомическом отделении.

«С помощью оборудования специалисты смогут эффективнее диагностировать онкозаболевания, выявлять по метастазам первичный опухолевый очаг, обнаруживать злокачественную трансформацию клеток, делать прогноз относительно течения опухолевого заболевания», — пояснил он.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе экс-начальник автохозяйства ЦХиСО УМВД осужден за халатность Роман Калентьев продолжит работу в должности главы Минсельхоза Пензенской области
Николай Сармин покидает занимаемую должность Сергей Мокроусов переназначен начальником управления по регулированию контрактной системы
Возглавлять управление по регулированию тарифов будет по-прежнему Наталья Клак Инна Левченко продолжит работу в должности начальника Госжилстройтехинспекции
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама