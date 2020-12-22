В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 65 детей Медицина

Пенза, 22 декабря 2020. PenzaNews. Коронавирус подтвержден в Пензенской области за последние сутки у 195 человек, среди которых 65 детей в возрасте от одного года до 17 лет. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства во вторник, 22 декабря.

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В нем уточняется, что 125 новых фактов заражения COVID-19 зарегистрировано в Пензе, 19 — в Сердобском районе, 13 — в Пензенском, семь — в Никольском, по пять — в городе Заречном, Шемышейском и Лунинском районах, по три — в Кузнецком, Пачелмском, Тамалинском и Неверкинском, два — в Бессоновском, по одному — в Нижнеломовском и Каменском.

«Находятся под наблюдением 7 тыс. 384 человека, сняты с наблюдения 56 тыс. 306», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что всего в регионе проведено 571 тыс. 659 исследований на COVID-19, суммарный охват населения тестированием на коронавирус составил 40,86%.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 22 декабря 2020 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 24 тыс. 253 случая заражения коронавирусом. Выписаны 19 тыс. 860 пациентов. Зарегистрировано 296 летальных исходов.