В Пензенской области за сутки зарегистрировано 223 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 26 января 2021. PenzaNews. 223 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 182 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.10 вторника, 26 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 31 тыс. 583 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 24 тыс. 985.

Умерли 370 человек. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

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В России зафиксировано 3 млн. 756 тыс. 931 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 18 тыс. 241 человека.

За весь период в стране выздоровели 3 млн. 174 тыс. 561 пациент, из них 23 тыс. 798 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 70 тыс. 482, за сутки зарегистрировано 564 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 29 января.

