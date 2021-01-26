EN
18:26:34 Вторник, 26 января
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за сутки зарегистрировано 223 случая заражения коронавирусом

11:30 | 26.01.2021 | Медицина

Печать

Пенза, 26 января 2021. PenzaNews. 223 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 182 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.10 вторника, 26 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки зарегистрировано 223 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 31 тыс. 583 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 24 тыс. 985.

Умерли 370 человек. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

Читайте также

В Пензенской области первый компонент вакцины от коронавируса получили 3 тыс. человек

В России зафиксировано 3 млн. 756 тыс. 931 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 18 тыс. 241 человека.

За весь период в стране выздоровели 3 млн. 174 тыс. 561 пациент, из них 23 тыс. 798 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 70 тыс. 482, за сутки зарегистрировано 564 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 29 января.

Новости партнеров
Читайте также
Пензенская область получит 197,6 млн. рублей в рамках проекта «Акселерация субъектов МСП» Число пунктов вакцинации от коронавируса в Пензенской области выросло до 36
Промпроизводство в Пензенской области по итогам 2020 года выросло на 7,3% В Пензенской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 0,7%
В Пензе мастер по подключению ТВ-приставки обвиняется в мошенничестве Работу сельской парикмахерской приостановили из-за отсутствия маски и перчаток у мастера
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама