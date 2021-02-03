Второй в Пензе центр амбулаторной онкопомощи открыт в поликлинике облбольницы Медицина

Пенза, 3 февраля 2021. PenzaNews. Второй в Пензе центр амбулаторной онкологической помощи начал работу на базе поликлиники областной больницы имени Н.Н. Бурденко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«Пациент [...] должен иметь направление из поликлиники по месту жительства, выданное любым врачом при подозрении на новообразование, паспорт, полис ОМС, СНИЛС, а также минимальный набор проведенных обследований», — поясняется в тексте.

В нем уточняется, что для проведения необходимых диагностических процедур центр оснащен современным оборудованием: приобретены два аппарата УЗИ экспертного класса, цифровой маммограф и эндоскопический комплекс.

«Вся линейка современной медтехники сконцентрирована в одном месте», — подчеркивается в сообщении.

В тексте отмечается, что прием в центре ведут онкологи, врач-химиотерапевт и 13 врачей других специальностей.

«В зону обслуживания центра амбулаторной онкологической помощи пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко входят около 100 тыс. человек, проживающих в Городищенском, Лопатинском, Шемышейском, Никольском, Иссинском и Лунинском районах», — сказано в пресс-релизе.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», первый в Пензенской области центр амбулаторной онкологической помощи был открыт на базе поликлиники №14 в Пензе 1 октября 2019 года.

Всего до 2024 года в регионе планируется организовать 10 центров амбулаторной онкопомощи, в том числе пять — в районах.