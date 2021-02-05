В Пензенской области зарегистрировано 214 новых случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 5 февраля 2021. PenzaNews. 214 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 205 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 пятницы, 5 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 33 тыс. 795 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 26 тыс. 846.

Умерли 394 человека. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

В России зафиксировано 3 млн. 934 тыс. 606 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 16 тыс. 688 человек.

За весь период в стране выздоровели 3 млн. 413 тыс. 495 пациентов, из них 23 тыс. 582 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 75 тыс. 732, за сутки зарегистрировано 527 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 12 февраля.

