В Пензенской области за сутки подтверждено 70 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 31 мая 2021. PenzaNews. 70 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 43 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 понедельника, 31 мая, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 47 тыс. 269 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 44 тыс. 534.

Умерли 808 человек. За последние сутки зарегистрировано пять летальных исходов.

В России зафиксировано 5 млн. 71 тыс. 917 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 8 тыс. 475 человек.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 684 тыс. 585 пациентов, из них 6 тыс. 715 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 121 тыс. 501, за сутки зарегистрировано 339 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 июня 2021 года.

