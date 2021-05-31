EN
19:50:03 Понедельник, 31 мая
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за сутки подтверждено 70 случаев заражения коронавирусом

12:16 | 31.05.2021 | Медицина

Печать

Пенза, 31 мая 2021. PenzaNews. 70 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 43 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 понедельника, 31 мая, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 70 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 47 тыс. 269 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 44 тыс. 534.

Умерли 808 человек. За последние сутки зарегистрировано пять летальных исходов.

В России зафиксировано 5 млн. 71 тыс. 917 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 8 тыс. 475 человек.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 684 тыс. 585 пациентов, из них 6 тыс. 715 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 121 тыс. 501, за сутки зарегистрировано 339 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 июня 2021 года.

Новости партнеров
Читайте также
Прокуратура начала проверку по факту падения ребенка из окна дома в Сердобске В Пензенскую область доставлено 9 тыс. доз вакцины «Спутник V»
В Пензе выявлена фальшивая купюра номиналом 5 тыс. рублей Начат ремонт дорог на улицах Урицкого и Ленина в Пензе
Решение инвестировать в биткоины обернулось для пензенца потерей около 3,6 млн. рублей В Пензе выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого пострадала женщина-пешеход
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама