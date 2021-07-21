В Пензенской области за сутки подтверждено 239 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 21 июля 2021. PenzaNews. 239 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписан 31 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 среды, 21 июля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 53 тыс. 881 случай заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 45 тыс. 976.

Умерли 1 тыс. 404 человека. За последние сутки зарегистрировано 18 летальных исходов.

В России зафиксировано 6 млн. 30 тыс. 240 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 23 тыс. 704 человек.

За весь период в стране выздоровели 5 млн. 404 тыс. 797 пациентов, из них 22 тыс. 584 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 150 тыс. 705, за сутки зарегистрировано 783 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 июля 2021 года.

