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В Пензенской области в 2024 году благодаря ЭКО по полису ОМС родились 236 детей

10:00 | 30.01.2025 | Медицина

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Пенза, 30 января 2025. PenzaNews. 236 детей, в том числе 18 двоен, родились в Пензенской области в 2024 году благодаря проведению экстракорпорального оплодотворения по полису ОМС. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ТФОМС.

В Пензенской области в 2024 году благодаря ЭКО по полису ОМС родились 236 детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования осуществляются базовая программа ЭКО, криоконсервация эмбрионов (глубокая заморозка с помощью криопротектора в жидком азоте) и перенос криоконсервированных эмбрионов. [...] В 2024 году в рамках территориальной программы ОМС проведено 973 процедуры ЭКО на общую сумму 105,6 млн. рублей, в том числе [...] 214 процедур криоконсервации эмбрионов и 460 процедур размораживания криоконсервированных эмбрионов с последующим переносом в полость матки», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что в Пензенской области процедуру ЭКО за счет средств ОМС проводят ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница имени Н.Н. Бурденко», ООО «Клиника Фомина Пенза» и ООО «Инмед».

«При этом пациентка может выбрать клинику на всей территории России из реестра медицинских организаций, осуществляющих деятельность в системе ОМС. В 2024 году на территории Пензенской области проведено лечение с помощью ЭКО по 941 случаю, за пределами региона — по 32», — отмечается в тексте.

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