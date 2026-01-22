В Пензе следователи начали проверку в связи с обращениями онкобольных по поводу проблем с обеспечением лекарствами Медицина

Пенза, 22 января 2026. PenzaNews. Проверка организована в Пензе в связи с обращениями онкобольных по поводу проблем с обеспечением лекарственными средствами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

«В следственном отделе по Октябрьскому району города Пензы по указанию руководителя следственного управления СК России по Пензенской области Игнатенкова В.В. организовано проведение процессуальной проверки по обращениям граждан, страдающих онкологическими заболеваниями, о проблемах с обеспечением лекарственными средствами (ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность»). Жители Пензенской области сообщают, что не могут получить необходимые для лечения препараты в областном онкологическом клиническом диспансере», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что в настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств сложившейся ситуации, а также результативности предпринимаемых мер по ее разрешению и восстановлению прав граждан.

«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц учреждения здравоохранения по организации лекарственного обеспечения. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение», — добавляется в тексте.