19:43:22 Четверг, 22 января
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе следователи начали проверку в связи с обращениями онкобольных по поводу проблем с обеспечением лекарствами

11:00 | 22.01.2026 | Медицина

Печать

Пенза, 22 января 2026. PenzaNews. Проверка организована в Пензе в связи с обращениями онкобольных по поводу проблем с обеспечением лекарственными средствами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В Пензе следователи начали проверку в связи с обращениями онкобольных по поводу проблем с обеспечением лекарствами. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В следственном отделе по Октябрьскому району города Пензы по указанию руководителя следственного управления СК России по Пензенской области Игнатенкова В.В. организовано проведение процессуальной проверки по обращениям граждан, страдающих онкологическими заболеваниями, о проблемах с обеспечением лекарственными средствами (ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность»). Жители Пензенской области сообщают, что не могут получить необходимые для лечения препараты в областном онкологическом клиническом диспансере», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что в настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств сложившейся ситуации, а также результативности предпринимаемых мер по ее разрешению и восстановлению прав граждан.

«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц учреждения здравоохранения по организации лекарственного обеспечения. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение», — добавляется в тексте.


Читайте также
Росгвардейцы задержали мужчину за нарушение общественного порядка в ресторане быстрого питания в Пензе В Бековском районе пьяный молодой человек повредил чужой автомобиль, поскольку ему не понравилось, как тот припаркован
Житель Мокшанского района стал жертвой мошенничества при попытке заработать на криптовалюте В отношении жителя Колышлейского района, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело
До двух лет лишения свободы может получить житель Нижнеломовского района, угрожавший супруге убийством Житель Пензы поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился более 930 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама