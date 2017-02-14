15:55:20 Вторник, 14 февраля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Пензенские коммунисты не будут проводить конкурс караоке 23 февраля

13:24 | 14.02.2017 | Политика

Печать

Пенза, 14 февраля 2017. PenzaNews. Представители Коммунистической партии России, которые год назад в честь 23 февраля в Пензе развернули на улице Московской полевую кухню и предлагали прохожим спеть патриотические песни, на этот раз ограничатся проведением митинга.

Пензенские коммунисты не будут проводить конкурс караоке 23 февраля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Традиционно 23 февраля мы проводим праздничные мероприятия. В прошлом году это был митинг у монумента «Росток» и конкурс караоке на улице Московской. В этом году ограничимся митингом. Приглашаем пензенцев принять участие в этой акции — особенно тех, кто причастен к празднику», — отметил первый секретарь пензенского горкома КПРФ Дмитрий Филяев.

Как сообщает пресс-служба обкома Компартии России, митинг, посвященный 99-й годовщине создания Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) и Военно-морского флота, начнется на Советской площади в Пензе в 10.00.
Актуальное
Читайте также
В Пензе предлагается продлить действие мер соцподдержки жителей ветхих домов В Пензенской области в ДТП с микроавтобусом пострадали два человека
«День мужского здоровья» пройдет в пензенских поликлиниках 18 февраля Доходную часть бюджета Пензы предложено увеличить на 600 млн. рублей
Пензенская прокуратура подвела итоги работы в сфере противодействия экстремизму Мэр Пензы проконтролировал ход работ по восстановлению водоснабжения на улице Ударной
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама