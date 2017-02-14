Пензенские коммунисты не будут проводить конкурс караоке 23 февраля Политика

Пенза, 14 февраля 2017. PenzaNews. Представители Коммунистической партии России, которые год назад в честь 23 февраля в Пензе развернули на улице Московской полевую кухню и предлагали прохожим спеть патриотические песни, на этот раз ограничатся проведением митинга.

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«Традиционно 23 февраля мы проводим праздничные мероприятия. В прошлом году это был митинг у монумента «Росток» и конкурс караоке на улице Московской. В этом году ограничимся митингом. Приглашаем пензенцев принять участие в этой акции — особенно тех, кто причастен к празднику», — отметил первый секретарь пензенского горкома КПРФ Дмитрий Филяев.

Как сообщает пресс-служба обкома Компартии России, митинг, посвященный 99-й годовщине создания Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) и Военно-морского флота, начнется на Советской площади в Пензе в 10.00.