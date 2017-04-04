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Гордума Пензы вновь начала публиковать проекты решений своевременно

15:59 | 04.04.2017 | Политика

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Пенза, 4 апреля 2017. PenzaNews. Пензенская городская дума вновь начала своевременно публиковать проекты решений после вмешательства прокуратуры.

Гордума Пензы вновь начала публиковать проекты решений своевременно

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Установлено, что вопреки требованиям законодательства о необходимости размещения проектов решений совещательного органа на его официальном сайте в течение одного рабочего дня, проекты решений пензенской гордумы, поступившие 10, 21, 28 и 29 ноября, 1, 5, 7 и 8 декабря 2016 года, планируемые к рассмотрению на 30-й очередной сессии 22 декабря 2016 года, были размещены на старой версии сайта этого органа лишь 16 декабря в 16.50», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она отметила, что проекты решений, планируемые к рассмотрению на 31-й очередной сессии 22 февраля 2017 года поступили в период со 2 декабря по 9 февраля, однако были опубликованы на новом сайте лишь 21 февраля в 18.28.

«В связи с выявленными нарушениями в адрес главы города Пензы [Валерия Савельева] было внесено представление. В настоящее время оно рассмотрено и удовлетворено. За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности в виде замечания привлечен начальник организационного отдела Пензенской городской думы», — добавила собеседница агентства.

По ее словам, до работников этого отдела доведены требования законодательства об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления.
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