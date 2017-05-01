В Пензе около 100 человек вышли на первомайский митинг ЛДПР Политика

Пенза, 1 мая 2017. PenzaNews. Около 100 человек приняли участие в митинге Либерально-демократической партии России, посвященном Празднику весны и труда, который прошел на площади у бывшего кинотеатра «Родина» в Пензе в понедельник, 1 мая.

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В руках члены и сторонники партии держали плакаты с лозунгами «Встречаем май с ЛДПР» и «ЛДПР — это труд», а также партийные флаги.

Обращаясь к собравшимся, руководитель фракции ЛДПР в пензенской гордуме Жиганша Туктаров отметил, что партия всегда будет отстаивать интересы простого народа.

«Мы работаем на благо местных жителей, [...] выступаем с критическими замечаниями в адрес тех или иных решений, которые принимаются, если они не соответствуют действительности», — сказал он.

Жиганша Туктаров призвал пришедших проявлять гражданскую позицию и участвовать в выборах и пожелал им мира и благополучия.

В свою очередь координатор реготделения ЛДПР Александр Васильев добавил, что значение Праздника весны и труда несколько менялось на протяжении времени, но он всегда оставался днем трудящихся.

«Те трудящиеся, которые работают на заводах, на фабриках, на предприятиях, на транспорте — те люди, которые создают эту страну, к сожалению, становятся неугодными», — сказал он.

Александр Васильев выразил уверенность, что со временем простым людям надоест наблюдать за программами и фильмами о богатых, которые демонстрируют по телевизору.

«Мы в свою очередь призываем никогда не принимать никаких радикальных решений. Все смены власти [...] должны проходить мирным путем, а мирный путь — это выборы», — подчеркнул он.

Затем по традиции новым членам ЛДПР были вручены партийные билеты.

Завершился митинг танцевальным флешмобом от студентов Пензенского государственного университета и Пензенского государственного университета архитектуры и строительства под песню «От Волги до Енисея» группы «Любэ».

После этого все желающие смогли получить подарки с символикой партии.