Мэр Пензы стал лидером медиарейтинга глав администраций столиц регионов ПФО Политика

Пенза, 22 мая 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев сохранил лидерство в медиарейтинге глав администраций столиц субъектов Приволжского федерального округа, составленном компанией «Медиалогия» за апрель 2017 года.

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Его медиаиндекс значительно больше, чем у коллег из других регионов ПФО — свыше 8 тыс. пунктов.

На второй строчке расположился глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов, медиаиндекс которого почти 6 тыс. пунктов. Третье место занял Ирек Ялалов из Уфы, у него чуть более 5 тыс. пунктов.

Как отмечается в комментарии к рейтингу, Виктору Кувайцеву удалось добиться такого высокого результата, в частности, благодаря участию в общегородском субботнике.

Кроме того, большое количество публикаций было посвящено встрече с молодыми архитекторами.

Российская исследовательская компания «Медиалогия» составляет рейтинги на основе медиаиндекса — показателя качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг компании, бренда или персоны.

В отличие от индексов, основанных на простом подсчете количества упоминаний, он позволяет оценить медиарепутацию объекта с учетом качественных показателей: влиятельности источника информации, характера упоминания персоны в сообщении, его роли в тексте, наличия прямой или косвенной речи.

Система оценивает общий уровень благоприятствования информационной среды за определенный период времени, суммируя единичные индексы всех сообщений с упоминанием объекта.

Рейтинги построены на основе базы СМИ, которая включает в себя более 40 тыс. влиятельных источников, среди которых телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-порталы.

Данные для рейтинга рассчитаны на 19 мая 2017 года.